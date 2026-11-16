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16.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 82,88 EUR.
Das Papier von HENSOLDT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 82,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'730 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63'447 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 96,70 EUR erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 31,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 696.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 24.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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