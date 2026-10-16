HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 87,84 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'737 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,02 EUR. Bei 83,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 230'034 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 63,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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