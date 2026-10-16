HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT haussiert am Mittag

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 6,9 Prozent auf 88,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'808 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 88,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145'324 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 103,30 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 14,15 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 EUR. Am 31.07.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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