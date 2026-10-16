HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT haussiert am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 6,9 Prozent.
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 6,9 Prozent auf 88,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'808 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 88,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145'324 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Bei 103,30 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 14,15 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 EUR. Am 31.07.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT haussiert am Mittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.