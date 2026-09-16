HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag höher

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 77,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'305 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,18 EUR an. Bei 77,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62'432 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 33,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,85 Prozent.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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