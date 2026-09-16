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16.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Mittwochmittag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 77,74 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 77,74 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'138 Punkten notiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 78,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29'309 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Abschläge von 18,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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