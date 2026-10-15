HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag tiefer

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 79,96 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'903 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 79,74 EUR. Bei 80,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8'179 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,30 EUR. 29,19 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 20,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,719 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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