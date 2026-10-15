HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'946 Punkten notiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 82,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106'261 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 103,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,31 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 22,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS