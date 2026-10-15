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15.10.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagmittag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 81,52 EUR.

HENSOLDT
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Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'837 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71'291 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 103,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 26,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 22,50 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,719 EUR aus. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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