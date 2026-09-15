HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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15.09.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von HENSOLDT
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 76,70 EUR.
Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 76,70 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'159 Punkten liegt. Bei 75,78 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145'532 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 53,46 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,63 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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