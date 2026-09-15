HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 78,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'983 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 78,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 86'551 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 19,08 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 671.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 549.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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