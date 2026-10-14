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14.10.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Aufschlag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 80,22 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 80,22 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 80,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 79,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'441 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,39 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,24 Prozent.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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