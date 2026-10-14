HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,9 Prozent auf 81,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'343 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 81,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35'325 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 22,42 Prozent wieder erreichen.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,719 EUR ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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