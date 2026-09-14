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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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14.09.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Montagvormittag fester

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Montagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 78,00 EUR zu.

HENSOLDT
73.04 CHF 0.47%
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Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 78,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'599 Punkten liegt. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 78,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12'988 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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