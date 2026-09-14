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14.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag stabil

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag stabil

Die Aktie von HENSOLDT zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 76,64 EUR.

HENSOLDT
72.06 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Die HENSOLDT-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 76,64 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'143 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 78,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 76,20 EUR. Bei 76,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 75'864 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 53,58 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je HENSOLDT-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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