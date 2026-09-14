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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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14.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag höher

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag höher

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 77,82 EUR.

HENSOLDT
72.32 CHF -0.52%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 77,82 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'187 Punkten notiert. Bei 78,26 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,46 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 43'682 Aktien.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 51,25 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 18,81 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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