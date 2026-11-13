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13.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 77,62 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,3 Prozent auf 77,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'697 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'982 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 96,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,733 EUR. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 696.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,57 Prozent gesteigert.
Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 23.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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