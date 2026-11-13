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13.11.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 79,78 EUR zu.

HENSOLDT
74.11 CHF 0.48%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 79,78 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'654 Punkten notiert. Bei 80,32 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 78,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 78'743 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,70 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,21 Prozent. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 26,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,733 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 696.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 592.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte HENSOLDT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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10.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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