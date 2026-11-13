HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 78,64 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'722 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 77,22 EUR. Bei 78,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43'345 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,70 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Abschläge von 19,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,733 EUR aus. Am 05.11.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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