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13.10.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 79,62 EUR ab.

HENSOLDT
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 79,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'047 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 79,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54'460 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 107,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 25,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,65 Prozent.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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