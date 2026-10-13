HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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13.10.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von HENSOLDT
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 80,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'169 Punkten notiert. Bei 79,36 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 80,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 30'828 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 33,08 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 27,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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