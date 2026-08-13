HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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13.08.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'327 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,94 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81'324 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 21,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 31,79 Prozent Luft nach unten.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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