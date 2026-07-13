HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 73,34 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'733 Punkten steht. In der Spitze büsste die HENSOLDT-Aktie bis auf 73,34 EUR ein. Bei 74,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 8'824 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 60,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 16,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,697 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 496.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.00 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2026 gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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