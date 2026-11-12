HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 79,02 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'765 Punkten liegt. Bei 78,60 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148'723 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 96,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,731 EUR. HENSOLDT veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Am 23.02.2028 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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