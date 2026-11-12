HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 80,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'171 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,90 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 83'204 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,39 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit Abgaben von 21,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,731 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 696.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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