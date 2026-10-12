HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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12.10.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 77,88 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 77,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'054 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 77,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 15'351 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 29,39 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,88 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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