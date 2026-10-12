HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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12.10.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 80,14 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,1 Prozent auf 80,14 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'071 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 80,84 EUR. Bei 76,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147'994 HENSOLDT-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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