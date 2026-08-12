HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Vormittag an

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 91,08 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'287 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 91,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'394 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 29,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit Abgaben von 30,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Keine Prognoseanhebung trotz Auftragsflut: HENSOLDT-Aktie gibt Gewinne ab

HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbericht: Rückkehr in die Gewinnzone erwartet