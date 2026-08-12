HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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12.08.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 92,00 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 92,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'491 Punkten steht. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,70 EUR zu. Mit einem Wert von 91,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'103 Stück gehandelt.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 27,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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