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11.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Vormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 85,88 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 85,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'253 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 87,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27'899 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Bei 96,70 EUR erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,43 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,57 Prozent auf 696.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.
Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,91 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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HENSOLDT am 11.11.2026
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