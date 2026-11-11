HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Einbussen

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 82,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'055 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 82,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169'589 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,70 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2026. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 14,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 31,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,726 EUR. Am 05.11.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,57 Prozent auf 696.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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