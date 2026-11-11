|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 82,88 EUR abwärts.
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 82,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'055 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 82,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169'589 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,70 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2026. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 14,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 31,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,726 EUR. Am 05.11.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,57 Prozent auf 696.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
HENSOLDT-Aktie höher: Ambitionierte Mittelfristziele bis 2035
HENSOLDT-Aktie höher: Rüstungselektronikkonzern wird für 2026 optimistischer
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
HENSOLDT am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.