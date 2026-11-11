HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,38 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'996 Punkten steht. In der Spitze büsste die HENSOLDT-Aktie bis auf 83,14 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130'126 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 15,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 24,23 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,726 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 696.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 592.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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