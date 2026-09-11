HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Freitagvormittag ins Plus

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 77,82 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'617 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 78,18 EUR. Bei 77,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 11'471 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,707 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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