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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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11.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag Verlust reich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 76,92 EUR nach.

HENSOLDT
72.70 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 76,92 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'613 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 76,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91'977 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 53,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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