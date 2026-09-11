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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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11.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag freundlich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 78,66 EUR.

HENSOLDT
72.70 CHF -0.97%
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Das Papier von HENSOLDT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 78,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 78,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 77,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 52'262 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 24,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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