HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag höher

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 92,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'257 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13'017 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 27,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 46,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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