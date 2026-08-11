HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Dienstagnachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 90,88 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'348 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 90,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 79'730 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,51 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 30,48 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Keine Prognoseanhebung trotz Auftragsflut: HENSOLDT-Aktie gibt Gewinne ab

HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbericht: Rückkehr in die Gewinnzone erwartet