HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von HENSOLDT

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 91,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'148 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 91,02 EUR. Bei 91,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 42'740 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von 28,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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