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10.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 84,18 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 84,18 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'457 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,40 EUR. Bei 83,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 20'569 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Bei 96,70 EUR markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 14,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,95 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,724 EUR. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 696.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|16.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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