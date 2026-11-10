HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von HENSOLDT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 84,18 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'205 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 85,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142'992 HENSOLDT-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 14,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 24,95 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,724 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 696.00 Mio. EUR im Vergleich zu 592.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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