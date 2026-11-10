HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 83,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'337 Punkten liegt. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,40 EUR zu. Bei 83,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 116'761 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,52 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,724 EUR. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 696.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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