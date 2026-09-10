HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Donnerstagvormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,28 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'033 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,62 EUR nach. Mit einem Wert von 79,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10'248 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 50,36 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 63,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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