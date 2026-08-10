HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'505 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'237 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 29,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Mit Abgaben von 30,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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