HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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10.08.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 91,92 EUR zu.
Das Papier von HENSOLDT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 91,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'315 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104'429 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 21,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,27 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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