HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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10.08.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 90,16 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 90,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'440 Punkten notiert. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 54'994 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 30,55 Prozent Luft nach oben. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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