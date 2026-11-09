HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagvormittag positiv

Um 09:28 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 78,16 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'612 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 78,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,24 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 12'633 Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 96,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,17 Prozent.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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