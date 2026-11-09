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09.11.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Nachmittag deutlich an

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Nachmittag deutlich an

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 81,84 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 81,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'073 Punkten steht. Bei 81,92 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87'779 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 96,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). 18,16 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 29,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte HENSOLDT einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 696.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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