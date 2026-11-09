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09.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag im Plus
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 79,70 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 79,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'902 Punkten liegt. Bei 80,60 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 78,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 47'668 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,33 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umsetzen können.
HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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