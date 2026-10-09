HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag gefragt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 74,88 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,14 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'707 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 111,40 EUR. 48,77 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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