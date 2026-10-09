HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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09.10.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 75,34 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 75,34 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'054 Punkten tendiert. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64'385 HENSOLDT-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 32,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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