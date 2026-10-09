HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag höher

Um 12:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 75,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'995 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,06 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 27'847 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,40 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 47,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,87 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS